«Было так мощно и нежно»: Нюша выложила фото в объятиях коуча

04 июня 2025, 03:48

Певица Нюша снялась в объятиях коуча Братчикова и поблагодарила его за нежность

Нюша (Фото: Instagram* @nyusha_nyusha)

Певица Нюша поделилась в соцсетях кадрами с тренинга, где позировала в объятиях коуча Александра Братчикова. Она призналась, что осознала многое благодаря его заботе и индивидуальному подходу.





Нюша, несмотря на развод с бизнес-коучем Игорем Сивовым, которого критиковали за инфоцыганство и миллионные заработки на психологических курсах, не разочаровлась в тренингах. На этот раз она посетила занятие Александра Братчикова, обучающего «расправлять крылья» и жить полноценно.



В соцсетях певица опубликовала фото, где обнимается с коучем, которого нахваливает и благодарит за отличную работу.



Нюша и коуч Александр Братчиков (Фото: Instagram* @nyusha_nyusha)



«Я очень многое вчера осознала, очень благодарна за эту заботу! Было так мощно, нежно и при этом с большой любовью», — поделилась Нюша в публикации.