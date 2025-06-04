«Было так мощно и нежно»: Нюша выложила фото в объятиях коуча
Певица Нюша снялась в объятиях коуча Братчикова и поблагодарила его за нежность
Певица Нюша поделилась в соцсетях кадрами с тренинга, где позировала в объятиях коуча Александра Братчикова. Она призналась, что осознала многое благодаря его заботе и индивидуальному подходу.
Нюша, несмотря на развод с бизнес-коучем Игорем Сивовым, которого критиковали за инфоцыганство и миллионные заработки на психологических курсах, не разочаровлась в тренингах. На этот раз она посетила занятие Александра Братчикова, обучающего «расправлять крылья» и жить полноценно.
В соцсетях певица опубликовала фото, где обнимается с коучем, которого нахваливает и благодарит за отличную работу.
«Я очень многое вчера осознала, очень благодарна за эту заботу! Было так мощно, нежно и при этом с большой любовью», — поделилась Нюша в публикации.Однако тех фанатов, которые во всем ищут намек на роман, ждет разочарование. Нюша четко отметила, что у нее в жизни сейчас иные приоритеты, нежели любовь. Таким образом певица недавно отреагировала на множество слухов о скрытых отношениях между ней и Олегом Майами. Как оказалось, у пары действительно была взаимная симпатия, но звезды решили остаться друзьями.
*Запрещенная в России экстремистская организация