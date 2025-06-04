«Выдумала, что 14-летка слышит голоса, чтобы сдать в психушку»: Дочь Алены Кравец раскрыла правду о жестокости матери
Дочь Алены Кравец раскрыла правду о желании матери отказаться от нее и сдать в психушку
Дочь актрисы и певицы Алены Кравец Даниэлла потрясла публику, раскрыв шокирующую правду о жестоком обращении приемной матери. Девушка рассказала в студии шоу «Пусть говорят», как ее отправляли в психушку под выдуманным предлогом.
Даниэлла, достигнув совершеннолетия, пришла в эфир и призналась, что Алена Кравец усыновила ее из детдома лишь «для игры».
«У меня было чувство, что я кукла для Алены», — пояснила девушка.Она обвинила мать в тирании, утверждая, что та таскала ее за волосы и била. Более того, по словам Даниэллы, в определенный момент Кравец делала все возможное, чтобы дать себе повод отказаться от ребенка.
«Я лежала в больнице в 2021 году и не поняла, куда попала. Да, меня, 14-летку, Алена Кравец поместила в психиатрическую клинику. (...) И выдумала, что я слышу голоса, что у меня суицидальные мысли», — рассказывала дочь звезды.Подруги Кравец хвалили Даниэллу за манеры, считая ее воспитанной леди. Они были уверены, что такое поведение — результат хорошего материнства Алены. Никто не догадывался о том, насколько напряженная ситуация в семье.
Семь лет назад Алена демонстрировала в «Пусть говорят» роскошный особняк и дорогие подарки для дочери, доказывая свое бережное отношение к ней, но Даниэлла назвала все это ложью: «Репетиторов не было, няни тоже, этикету не учили. Я сама как-то смогла».
В то же время Кравец отвергает обвинения и объясняет, что у дочери были серьезные проблемы. Агрессия, асоциальность — воспитывать Даниэллу было нелегко.
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