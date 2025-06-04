«Выдумала, что 14-летка слышит голоса, чтобы сдать в психушку»: Дочь Алены Кравец раскрыла правду о жестокости матери

04 июня 2025, 02:46

Дочь Алены Кравец раскрыла правду о желании матери отказаться от нее и сдать в психушку

Алена Кравец (Фото: Instagram* @kravetsalena)

Дочь актрисы и певицы Алены Кравец Даниэлла потрясла публику, раскрыв шокирующую правду о жестоком обращении приемной матери. Девушка рассказала в студии шоу «Пусть говорят», как ее отправляли в психушку под выдуманным предлогом.





Даниэлла, достигнув совершеннолетия, пришла в эфир и призналась, что Алена Кравец усыновила ее из детдома лишь «для игры».





«У меня было чувство, что я кукла для Алены», — пояснила девушка.

«Я лежала в больнице в 2021 году и не поняла, куда попала. Да, меня, 14-летку, Алена Кравец поместила в психиатрическую клинику. (...) И выдумала, что я слышу голоса, что у меня суицидальные мысли», — рассказывала дочь звезды.

