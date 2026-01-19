В России могут продлить график работы детских садов

19 января 2026, 15:38

Останина: ГД направила Мишустину письмо о продлении работы детсадов в России

Фото: iStock/nilimage

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину по вопросу продления работы российских детсадов до 20:00. Об этом рассказала председатель комитета Нина Останина.





Депутат напомнила, что эта тема поднималась во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда глава государства предложил пересмотреть график детских садов, поскольку родители не успевают добраться до них до закрытия.





«Наш комитет уже обратился с соответствующим письмом к председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину с точки зрения того, какие предложения будут, потому что без увеличения штата сотрудников в детских садах исполнить поручение невозможно», — отметила Останина в разговоре с Life.ru.