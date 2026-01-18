Россиянам назвали среднюю зарплату курьеров в стране

18 января 2026, 02:01

Hh.ru: В России курьеры в среднем получают почти 170 тысяч рублей в месяц

Фото: iStock/nirat

Средняя предлагаемая зарплата для курьеров в России в последний месяц достигла почти 170 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу одного из крупнейших сервисов по поиску работы hh.ru.





Самые высокие предложения для представителей этой профессии зафиксированы в Республике Северная Осетия-Алания (190,8 тыс. рублей), Кабардино-Балкарской Республике, Московской области и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Удмуртской Республике.



