Россиянам назвали среднюю зарплату курьеров в стране
Hh.ru: В России курьеры в среднем получают почти 170 тысяч рублей в месяц
Средняя предлагаемая зарплата для курьеров в России в последний месяц достигла почти 170 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу одного из крупнейших сервисов по поиску работы hh.ru.
Самые высокие предложения для представителей этой профессии зафиксированы в Республике Северная Осетия-Алания (190,8 тыс. рублей), Кабардино-Балкарской Республике, Московской области и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Удмуртской Республике.
Пристыдивший учительницу за маленькую зарплату школьник извинился
При этом по стране средний показатель предлагаемой заработной платы для курьеров составил 169,6 тысяч рублей.
Также в hh.ru уточнили данные по зарплатам водителей, которые за последний месяц поднялись до отметки в 210 тысяч рублей. Регионами-лидерами здесь стали Магаданская область (230 тыс. рублей), Республика Алтай и Ненецкий автономный округ (по 215 тыс. рублей), Республика Ингушетия и Краснодарский край (примерно по 210 тыс. рублей).
Напомним, что с 2026 года изменится подход к учёту алиментов при назначении единого детского пособия. В ряде случаев сумма, которая будет засчитываться в доход семьи, может вырасти в несколько раз.