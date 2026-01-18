Достижения.рф

Россиянам назвали среднюю зарплату курьеров в стране

Hh.ru: В России курьеры в среднем получают почти 170 тысяч рублей в месяц
Фото: iStock/nirat

Средняя предлагаемая зарплата для курьеров в России в последний месяц достигла почти 170 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу одного из крупнейших сервисов по поиску работы hh.ru.



Самые высокие предложения для представителей этой профессии зафиксированы в Республике Северная Осетия-Алания (190,8 тыс. рублей), Кабардино-Балкарской Республике, Московской области и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Удмуртской Республике.

При этом по стране средний показатель предлагаемой заработной платы для курьеров составил 169,6 тысяч рублей.

Также в hh.ru уточнили данные по зарплатам водителей, которые за последний месяц поднялись до отметки в 210 тысяч рублей. Регионами-лидерами здесь стали Магаданская область (230 тыс. рублей), Республика Алтай и Ненецкий автономный округ (по 215 тыс. рублей), Республика Ингушетия и Краснодарский край (примерно по 210 тыс. рублей).

Мария Моисеева

