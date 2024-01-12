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В России могут разрешить иностранцам с судимостью служить по контракту

В ГД внесли проект о службе по контракту для ранее судимых иностранцев
12 января 2024, 18:50
Фото: iStock/Andrey Rykov

Фото: iStock/Andrey Rykov

Тульская областная Дума внесла в Госдуму законопроект, согласно которому иностранцы, имеющие судимость, могут служить по контракту в ВС РФ. Копия документа представлена в электронной базе ведомства.
24 июня 2023 года граждане России, которые ранее имели судимость, совершили преступление небольшой или средней тяжести или отбыли наказание в виде лишения свободы, получили возможность заключения контракта на службу в ВС РФ.

В Тульской областной Думе указали на то, что в тексте закона отсутствуют уточнения об аналогичных условиях для иностранных граждан. В связи с этим поступило предложение о дополнении текста закона.


Авторы законопроекта убеждены, что внесение изменений позволит расширить возможности комплектования ВС РФ гражданами, которые готовы искупить свою вину и поспособствовать достижению целей спецоперации на Украине.

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#контракт
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Брынцалов поздравил сотрудников подмосковной прокуратуры с профессиональным праздником
12 января 2024, 18:39

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдуму и прокуратуру Московской области многие годы связывает плодотворное сотрудничество. Об этом заявил председатель подмосковного парламента Игорь Брынцалов на торжественном мероприятии в честь Дня работника прокуратуры.
«Представители прокуратуры участвуют в наших заседаниях, делают важные предложения и замечания к проектам законов. Помимо этого, они активно пользуются правом внесения законодательных инициатив, большинство которых становятся законами Московской области», – подчеркнул Брынцалов, слова которого приводит пресс-служба Мособлдумы.
Он добавил, что также совместно оказывается и помощь участникам СВО и их близким, а сегодня оперативно решаются коммунальные проблемы.
«Вы детально разбираетесь в ситуации и помогаете ускорить восстановление электро- и теплоснабжения в жилых домах и на социальных объектах. Уверен, что общая работа на благо жителей Подмосковья и дальше будет безусловным приоритетом для нас», – добавил политик.
Брынцалов вручил виновникам торжества награды Мособлдумы. Знака «За службу закону» III степени и Знака «За труды» удостоены 12 пенсионеров и действующих работников прокуратуры.

С поздравительной речью к присутствующим обратился прокурор региона Сергей Забатурин. Он отметил, что в структурных подразделениях органа трудится свыше 1,4 тыс настоящих профессионалов, служащих закону,

День работника прокуратуры отмечают в России 12 января. Надзорный орган начал своё существование более 320 лет назад при Петре I для «уничтожения неправосудия, взяточничества и беззакония».

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#мособлдума
#прокуратура
#игорь брынцалов
#праздник
#московская область
#подмосковье
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Более 50 человек пришли проститься с погибшим на СВО экс-главой УМВД Екатеринбурга
В Москве простились с погибшим на СВО экс-главой УМВД Екатеринбурга
12 января 2024, 18:29

Фото: iStock/dragana991

В столичном Николо-Архангельском крематории прошла церемония прощания с погибшим в зоне спецоперации экс-главой УМВД Екатеринбурга Игорем Трифоновым. Здесь собралось более 50 человек. Об этом сообщает URA.RU.
«У крематория стояло много машин с мигалками. Пришли военные, курсанты. Всего было около 50 человек», — говорится в сообщении.

На похоронах также присутствовала и адвокат Трифонова Ольга Кезик. Однако от комментариев она отказалась.

Напомним, смерти Трифонова стало известно 3 января. По предварительным данным, он погиб в зоне спецоперации еще в декабре 2023 года. Трифонов, осужденный на девять с половиной лет тюремного заключения за крупную взятку, просился в зону боевых действий с марта 2023 года, но долгое время получал отказ.

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#военные
#адвокат
#человек
#сво
#вагнер
#чвк
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В Пушкине стартовало строительство двух высотных жилых домов с паркингом
12 января 2024, 18:08

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Жилой комплекс из двух 25-этажных домов с подземным паркингом начали строить на 2-м Фабричном проезде в подмосковном Пушкине, извещение о начале работ поступило в Главгосстройнадзор Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Общая площадь двух высоток составит более 50 тысяч квадратных метров. Там разместятся 553 квартиры. Отмечается, что первые этажи домов будут нежилыми. Поземный паркинг ЖК сможет вместить 439 машин», — отмечается в сообщении.
Завершить строительство планируется до конца 2026 года. Застройщиком выступает компания «СЗ «Статус».

Всего в Пушкинском округе в настоящее время ведётся строительство 11 жилых домов общей площадью 223 тысячи квадратных метров.

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#строительство
#дома
#пушкино
#главгосстройнадзор мо
#застройщики
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В Кашире установят около 50 камер системы «Безопасный регион»
12 января 2024, 17:49

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Около 50 видеокамер, интегрированных в областную систему «Безопасный регион», установят на территории городского округа Кашира в текущем году, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В Кашире уже установлено более тысячи камер «Безопасного региона», в 2024 году планируется добавить ещё около 50 — они будут установлены на подъездах домов и улицах города», — отмечается в сообщении.

Камеры «Безопасный регион» позволяют правоохранительным органам оперативно находить злоумышленников. Такие камеры устанавливают в местах массового пребывания людей – в парках, на перекрёстках и въездах в города и микрорайоны, а также у социально значимых объектов — детсадов, школ, поликлиник и пр.

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#кашира
#безопасный регион
#камеры
#безопасность
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Убившие двоих человек братья оказались на свободе после участия в СВО
На Урале убившие двоих человек братья пошли на СВО и получили свободу
12 января 2024, 17:39

Фото: istock / Diy13

В Челябинской области два брата, убившие двоих человек, оказались на свободе после участия в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает сетевое издание «Мгорск.ру».

В 2021 году Олегу и Максиму Лукиных назначили по 20 лет колонии. Один их них вернулся домой в мае прошлого года, второй — в октябре. Во время общения с корреспондентами, бабушка братьев заявила, что внуки полгода находили на фронте, после чего с них были сняты судимости. Один из них уже даже успел жениться.

Подруга семьи одного из убитых не согласилась с помилованием Лукиных. Она заявила, что боится говорить об этом матери мужчины, которого братья 30 раз ударили ножом.

Соседи бывших осужденных по новому месту жительства встали на защиту братьев, которые, по их словам, были «на самом переднем краю». Одна из соседок сказала, что младший из братьев опять собирается на спецоперацию.

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#семьи
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#человек
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#операции
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В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвуют более 200 ребят из Каширы
12 января 2024, 17:35

Фото: iStock/Ridofranz

Более 200 учеников из Каширы прошли отбор для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиаде школьников, который стартовал 10 января, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В Кашире по результатам муниципального этапа олимпиады, а также в соответствии с проходными баллами для участия в региональном этапе были отобраны 209 школьников, что на 87 человек меньше, чем годом ранее. Значительный прирост отмечается по таким предметам, как география, история, литература, обществознание, право и ОБЖ», — отмечается в сообщении.

Большинство прошедших олимпиадный отбор ребят учатся в школах №7 (с углублённым изучением отдельных предметов), №10 и №3.

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#кашира
#олимпиада
#школьники
#образование
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Родившая в 11 лет Валя Исаева решила стерилизоваться после рождения 5 ребенка
12 января 2024, 17:13

Фото: istock / Natalia Kuzina

В 2005 году Россию потрясла история 11-летней Валентины Исаевой. Девочка забеременела от 19-летнего Хабиба Патахонова. Недавно она родила пятого ребёнка. На данный момент уже 30-летняя женщина по собственному желанию стала мусульманкой, сменила имя на Муслиму. Но теперь рожать девушка не хочет, потому что с новорождённым сыном её даже никто не встретил из роддома.

В интервью изданию The Voice Муслима призналась, что теперь разочаровано в мужчинах. Летом 2022 года Исаева развелась Хабибом, а зимой 2023 вышла замуж за Ислама, который через несколько месяцев кинул ее и поехал на родину в Чечню.

Девушка рассказала, что с ней после родов никто из родных не взялся, хотя все были в курсе о рождении ребенка. Кроме того, ей отказали в стерилизации.

«Я подошла к врачу и попросила перевязать эти трубы, мне отказали. Сказали, что тебе 30 лет, и, возможно, ты еще выйдешь замуж, и ты захочешь еще ребенка.Я очень настоятельно врача просила, чтобы мне дали бумагу, чтобы я написала, что сама прошу, не по принуждению. Мне даже главный врач роддома отказал», — поделилась Исаева.
Ранее мать, выгнавшая ребенка на улицу без обуви в мороз, объяснила свой поступок. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#история
#роддома
#женщина
#врач
#девушка
#дети
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Глава Каширы проверил ход капремонта школы в микрорайоне Ожерелье
12 января 2024, 17:09

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Капитальный ремонт школы ведется в микрорайоне Ожерелье городского округа Кашира, работы стартовали с началом года, объект посетил с проверкой руководитель муниципалитета Михаил Шувалов, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Сейчас в здании демонтируют напольное покрытие, дверные блоки и штукатурку», — отмечается в сообщении.
На время ремонта занятия со старшеклассниками проводятся в школе младшего звена, учёба идёт в две смены. Как отметил глава округа, перевод детей из одного места обучения в другое с родителями обсудили заранее. Организован централизованный подвоз школьников к зданию, а также решён вопрос с питанием.

Капремонт школы проводится в рамках областной программы «Образование Подмосковья».

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#кашира
#капремонт
#школа
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Тепло и горячая вода вернутся в дома жителей Яхромы до конца дня
12 января 2024, 17:00

Фото: Яна Шаливская

Подачу отопления и горячей воды в многоквартирные жилые дома Яхромы восстановят до конца дня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
«Утечка на теплосети в подвале котельной Яхромы в Шлюзовом переулке стала причиной отключения центрального отопления и горячего водоснабжения в части домов Дмитровского городского округа. Речь идёт о 74 многоквартирных домах, пяти детских садах, школе и интернате», – уточнили в подмосковном Минэнерго.
Сейчас специалисты МУП ДУ ЖКХ «Теплосервис» ведут аварийно-восстановительные работы.

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#дмитровский городской округ
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