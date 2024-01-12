В России могут разрешить иностранцам с судимостью служить по контракту

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Тульская областная Дума внесла в Госдуму законопроект, согласно которому иностранцы, имеющие судимость, могут служить по контракту в ВС РФ. Копия документа представлена в электронной базе ведомства.
24 июня 2023 года граждане России, которые ранее имели судимость, совершили преступление небольшой или средней тяжести или отбыли наказание в виде лишения свободы, получили возможность заключения контракта на службу в ВС РФ.
В Тульской областной Думе указали на то, что в тексте закона отсутствуют уточнения об аналогичных условиях для иностранных граждан. В связи с этим поступило предложение о дополнении текста закона.
Авторы законопроекта убеждены, что внесение изменений позволит расширить возможности комплектования ВС РФ гражданами, которые готовы искупить свою вину и поспособствовать достижению целей спецоперации на Украине.
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В Тульской областной Думе указали на то, что в тексте закона отсутствуют уточнения об аналогичных условиях для иностранных граждан. В связи с этим поступило предложение о дополнении текста закона.
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Анастасия Чинкова