В России могут сократить количество рейсов на Дальний Восток

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Росавиация намерена отменить льготные тарифы за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке, об этом сообщает «Коммерсантъ».
«Регулятор установил для региона коэффициент в 0,01 от ставки в марте 2020 года в рамках поддержки в пандемию. В 2023 году общие расходы перевозчиков на аэронавигацию выросли на 68%, до 30,7 млрд руб», — напомнили в издании.8 мая Росавиация направила письмо в Федеральный профсоюз авиадиспетчеров (ФПАД). Регулятор сообщает, что намерен вернуть ставки к прежним размерам.
Это обстоятельство может отразиться на стоимости авиабилетом, что сократит количество убыточных рейсов на Дальний Восток, подчеркнули в «Ъ».
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