Самолёт из Хабаровска вынужденно сел в Братске из-за признаков инфаркта у пассажира

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Летевший из Хабаровска в Красноярск самолёт совершил вынужденную посадку из-за признаков инфаркта у одного из пассажиров. Об этом авиакомпания «Россия», на самолёте которой произошёл инцидент, сообщила РИА Новости.
Отмечается, что самолёт совершил вынужденную посадку с превышением допущенной массы в аэропорту Братска. Там 35-летнего мужчину с признаками инфаркта передали работникам скорой помощи.
В компании уточнили, что для вылета самолёта в Красноярск требуется осмотр технических специалистов, которые в Братске отсутствуют.
В настоящий момент с 15:00 мск до 03:00 мск аэропорт Братска закрыт на ежедневный регламент. По истечении этого времени первым рейсом сторонней авиакомпании прибудет технический специалист авиакомпании.
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В компании уточнили, что для вылета самолёта в Красноярск требуется осмотр технических специалистов, которые в Братске отсутствуют.
В настоящий момент с 15:00 мск до 03:00 мск аэропорт Братска закрыт на ежедневный регламент. По истечении этого времени первым рейсом сторонней авиакомпании прибудет технический специалист авиакомпании.
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Анастасия Чинкова