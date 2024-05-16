Самолет из Уфы пришлось экстренно посадить в другом городе из-за неисправности

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Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Уфу, пришлось экстренно посадки в Кирове. Об инциденте сообщается в телеграм-канале правительства Кировской области.
По имеющейся информации, капитан воздушного судна запросил экстренную посадку после того, как в грузовом отсеке самолёта сработал датчик пожара. Воздушное судно пришлось посадить через полтора часа после того, как самолёт взлетел.
После благополучной посадки пассажиров доставят в Уфу на резервном воздушном судне из аэропорта Шереметьево. В результате происшествия никто не пострадал. Аэропорты обоих направлений работают в штатном режиме.
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