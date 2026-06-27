В России могут создать федеральную программу поддержки слепоглухих

27 июня 2026, 22:08

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Слепоглухоту необходимо признать отдельной категорией инвалидности с предоставлением особых соцгарантий, кроме того, стоит создать федеральную программу поддержки, включая обучение сурдопереводчиков. Такое мнение выразил депутат Госдумы Валерий Селезнев.





В разговоре с Общественной Службой Новостей парламентарий отметил, что слепоглухие люди ежедневно сталкиваются с уникальными трудностями и нуждаются в специальных переводчиках, а также адаптированных технологиях. Особенности здоровья затрудняют общение и самостоятельную ориентацию в зависимости от степени недуга.





«В России до сих пор нет единого реестра таких людей, не хватает переводчиков тактильной речи, а специализированные центры есть далеко не в каждом регионе. Мы бьёмся за то, чтобы слепоглухота была официально признана отдельной категорией инвалидности с особыми соцгарантиями», — подчеркнул Селезнев.