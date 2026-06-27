В Госдуме раскрыли, как пенсионерам получить компенсацию взноса на капремонт
Граждане старше 80 лет могут вернуть до 100% взноса на капитальный ремонт при соблюдении нескольких условий. Об этом сообщил депутат Госдумы Валерий Селезнев, пишет РИА Новости.
Пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, могут получить компенсацию в размере 50% от уплаченных взносов за капитальный ремонт, а те, кому исполнилось 80 лет, — 100%, пояснил парламентарий.
Селезнев уточнил, что для оформления компенсации необходимо быть собственником жилья и не иметь официального трудоустройства. Также нужно проживать одному или вместе с другими пенсионерами либо инвалидами. Ещё одно важное условие — отсутствие задолженности по коммунальным платежам.
До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, у каких категорий россиян увеличатся пенсии в августе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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