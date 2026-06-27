В Госдуме раскрыли, как пенсионерам получить компенсацию взноса на капремонт

27 июня 2026, 08:15

Селезнев: пенсионеры старше 80 лет могут вернуть взнос на капремонт

Фото: iStock/ArtemSam

Граждане старше 80 лет могут вернуть до 100% взноса на капитальный ремонт при соблюдении нескольких условий. Об этом сообщил депутат Госдумы Валерий Селезнев, пишет РИА Новости.