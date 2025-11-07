Достижения.рф

В Подмосковье контролируют качество воды от источника до крана

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты Мособлводоканала продолжают регулярно контролировать качество воды на всех этапах — от забора до подачи потребителям. Только за октябрь сотрудники предприятия отобрали и проанализировали 2 539 проб питьевой воды и 877 проб сточных вод, сообщили в МинЖКХ Московской области.



Исследования позволяют следить за соответствием воды санитарным нормам и оперативно реагировать на любые изменения её состава, чтобы своевременно корректировать процессы очистки.

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В лабораториях предприятия проверяют широкий спектр показателей:
  • физико-химические свойства,
  • биологические параметры,
  • температурный режим,
  • наличие примесей.
Благодаря системной работе и постоянному мониторингу Мособлводоканал обеспечивает надёжное и безопасное функционирование водоисточников в регионе.
Ирина Паршина

