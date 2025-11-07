В Подмосковье контролируют качество воды от источника до крана
Специалисты Мособлводоканала продолжают регулярно контролировать качество воды на всех этапах — от забора до подачи потребителям. Только за октябрь сотрудники предприятия отобрали и проанализировали 2 539 проб питьевой воды и 877 проб сточных вод, сообщили в МинЖКХ Московской области.
Исследования позволяют следить за соответствием воды санитарным нормам и оперативно реагировать на любые изменения её состава, чтобы своевременно корректировать процессы очистки.
В лабораториях предприятия проверяют широкий спектр показателей:
- физико-химические свойства,
- биологические параметры,
- температурный режим,
- наличие примесей.