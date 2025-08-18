В России могут создать «цифровые рехабы» для зависимых от соцсетей

18 августа 2025, 14:13

Фото: iStock/scyther5

Депутат Госдумы Татьяна Соломатина предложила создать в России «цифровые рехабы», которые помогут зависимым от соцсетей людям. Этим политик поделилась в беседе с «Абзацем».





Соломатина предложила приравнять бесконтрольное потребление контента кигромании, так как люди перестают получать удовольствие от обычной жизни. Зависимые уходят в виртуальную, где могут насладиться необходимым, пусть оно и не настоящее.





«Они не хотят думать даже о хлебе насущном, потому что это гораздо проще – получить то, что ты придумал в своей голове. Поэтому я думаю, что такие рехабы должны появиться и они появятся. Возможно, они уже есть», — сказала Соломатина.