В России могут создать «цифровые рехабы» для зависимых от соцсетей
Депутат Госдумы Татьяна Соломатина предложила создать в России «цифровые рехабы», которые помогут зависимым от соцсетей людям. Этим политик поделилась в беседе с «Абзацем».
Соломатина предложила приравнять бесконтрольное потребление контента кигромании, так как люди перестают получать удовольствие от обычной жизни. Зависимые уходят в виртуальную, где могут насладиться необходимым, пусть оно и не настоящее.
«Они не хотят думать даже о хлебе насущном, потому что это гораздо проще – получить то, что ты придумал в своей голове. Поэтому я думаю, что такие рехабы должны появиться и они появятся. Возможно, они уже есть», — сказала Соломатина.
Как отметила депутат, особенно быстро зависимость от потребления контента сейчас развивается у детей. К тому же люди старшего поколения начали подсаживаться на соцсети.
Соломатина обратила внимание на недавние массовые отключения интернета в ряде регионов страны. По словам политика, у многих из-за этого началась настоящая паника. Люди должны понимать, что такие меры вводятся для безопасности самих граждан.