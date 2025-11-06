Многодетные семьи региона получили свыше 1300 бесплатных земельных участков
С начала 2025 года в Московской области 1304 многодетные семьи получили в собственность бесплатные земельные участки в 47 округах региона. Это часть программы правительства Подмосковья по поддержке семей с тремя и более детьми, сообщили в Министерстве имущественных отношений Подмосковья.
Многодетные семьи могут выбрать один из двух вариантов поддержки:
- получение бесплатного земельного участка;
- единовременную выплату в размере 400 000 рублей.
«В рамках программы мы продолжаем обеспечивать многодетные семьи землями, помогая улучшать условия проживания. За прошедшие годы, с начала действия Закона, помощь получили 38840 семей, и этот процесс продолжается. Министерство совместно с муниципалитетами активно работает над формированием новых земельных участков, сформировано 3347, в работе - 2239», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.Самыми активными муниципалитетами по передаче земли в этом году стали:
- Жуковский — 140 семей;
- Домодедово — 131 семья;
- Электросталь — 108 семей;
- Подольск — 89 семей;
- Одинцовский и Орехово-Зуевский округа — по 79 семей.