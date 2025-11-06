Многодетные семьи региона получили свыше 1300 бесплатных земельных участков

06 ноября 2025, 15:42

оригинал Фото: пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области

С начала 2025 года в Московской области 1304 многодетные семьи получили в собственность бесплатные земельные участки в 47 округах региона. Это часть программы правительства Подмосковья по поддержке семей с тремя и более детьми, сообщили в Министерстве имущественных отношений Подмосковья.





Многодетные семьи могут выбрать один из двух вариантов поддержки:

получение бесплатного земельного участка;

единовременную выплату в размере 400 000 рублей.

«В рамках программы мы продолжаем обеспечивать многодетные семьи землями, помогая улучшать условия проживания. За прошедшие годы, с начала действия Закона, помощь получили 38840 семей, и этот процесс продолжается. Министерство совместно с муниципалитетами активно работает над формированием новых земельных участков, сформировано 3347, в работе - 2239», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

​Фото: Медиасток.РФ

