В России могут упростить процедуру получения звания «Ветеран труда»

03 октября 2025, 05:54

Лидер СЗРП Миронов предложил упростить процедуру присвоения звания «Ветеран труда»

Фото: istockphoto / undefined undefined

С предложением упростить процедуру предоставления работникам промышленных предприятий звания «Ветеран труда» выступил лидер партии СЗРП Сергей Миронов. Документ есть в распоряжении РИА Новости.





Согласно обращению, инициатива должна коснуться работников отраслей промышленности, находящихся в ведении Минпромторга России. По словам Миронова, требуются поправки в законодательство с целью упрощения правил вручения ведомственных знаков отличия министерства. Текущую систему лидер СЗРП назвал слишком забюрократизированной.



«Сначала нужно получить одну из 17 ведомственных наград. Например, "Почетный металлург", "Почетный горняк", "Почетный работник торговли". Через три года работники могут претендовать на медаль "Трудовая доблесть", которую вручают по линии Минпромторга, и только потом – звания "Ветеран труда"», — пожаловался Миронов.