В Павлово-Посадском техникуме открыли новые мастерские

02 октября 2025, 10:04

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

2 октября система среднего профессионального образования России отмечает 85-летие. В преддверии юбилея депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Геннадий Панин и глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов посетили Павлово-Посадский техникум, сообщает пресс-служба администрации городского округа.