В Павлово-Посадском техникуме открыли новые мастерские

2 октября система среднего профессионального образования России отмечает 85-летие. В преддверии юбилея депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Геннадий Панин и глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов посетили Павлово-Посадский техникум, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В этом году здесь заработали новая электромонтажная мастерская и IT-лаборатория — результат модернизации профобразования. Учебное заведение вошло в федеральную программу «Профессионалитет» и сразу в четыре отраслевых кластера. Такой формат позволяет студентам осваивать навыки, максимально приближенные к производственным условиям, и успешно трудоустраиваться после выпуска.
Рост числа бюджетных мест с 350 до 500 подтверждает высокий спрос на рабочих и специалистов среднего звена. Особенно остро кадры требуются в жилищно-коммунальном хозяйстве и топливно-энергетическом комплексе: электромонтеры, сварщики, теплотехники и специалисты по эксплуатации домов обеспечивают стабильную работу инфраструктуры, но именно эти профессии сегодня испытывают кадровый дефицит.
Работодатели уже включаются в процесс подготовки — помогают оснащать мастерские, предоставляют студентам стипендии и формируют кадровый резерв. Во время визита Панин и Семенов обсудили с директором техникума Татьяной Дугушкиной законопроекты, направленные на дальнейшее развитие системы профессионального образования.