В России могут увеличить штраф за выезд на встречную полосу с 1 января

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В России хотят повысить штраф за выезд на встречную полосу с 5 тыс. до 7,5 тыс. рублей, говорится в поправке к законопроекту, который опубликован в базе данных Государственной Думы.
Если поправки будут приняты, то штраф за нарушение правил применения ремней безопасности также увеличится с 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. Нетрезвым водителям придётся заплатить 45 тыс. вместо 30 тыс. рублей, изменится и штраф за отказ от медицинского освидетельствования.
Кроме того, увеличатся штрафы за превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков — с 500 до 750 рублей и с 5 тыс. до 7,5 тыс. рублей соответственно.
В документе сказано, что изменения будут действительны с 1 января 2025 года.
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Кроме того, увеличатся штрафы за превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков — с 500 до 750 рублей и с 5 тыс. до 7,5 тыс. рублей соответственно.
В документе сказано, что изменения будут действительны с 1 января 2025 года.
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Анастасия Ларина