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В России могут ввести программу восстановления женщин после родов по ОМС

Волынец ввести программу послеродового восстановления женщин по ОМС
Фото: iStock/NataliaDeriabina

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Детский омбудсмен по Республике Татарстан Ирина Волынец обратилась к председателю Комитета Госдумы по охране здоровья Сергею Леонову с инициативой о дополнении системы ОМС программой послеродового восстановления женщин.
«Послеродовое восстановление — важный этап в жизни каждой женщины, оказывающий значительное влияние на её здоровье и благополучие ребёнка. Современная медицинская практика подтверждает необходимость комплексного подхода к восстановительному периоду после родов», — приводит Life.ru слова Волынец.

Программа должна включать наблюдение у необходимых специалистов, витаминотерапию и лечебное питание, психологическое сопровождение, физиотерапию и массажи.

Волынец уверена, что подобная мера в рамках ОМС повысит уровень оказания медицинских услуг для женщин после родов, так как нынешняя система является недостаточной для нормального послеродового восстановления.

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В России захотели ввести штрафы за сдачу в аренду жилья без договора
Депутаты Госдумы хотят ввести штрафы за сдачу в аренду жилья без договора
24 апреля 2025, 06:56

Фото: iStock/LENblR

Депутаты Госдумы разработали законопроект, вводящий штрафы за сдачу жилья в аренду без официального договора найма, аренды или безвозмездного пользования, сообщает РИА Новости.
Наказание для физлиц составит от 5 до 10 тысяч рублей. Должностные лица заплатят до 20 тысяч, а юридические — до 50 тысяч рублей.

«Главная суть изменений — не заставить собственников квартир, которые они хотят сдать в аренду, бегать по соседям и собирать подписи, а подтолкнуть их заключать договоры аренды в установленном законом порядке. Особенно это касается сдачи жилья в аренду на короткий срок», — передает РИА Новости.
По словам первого зампреда комитета по ЖКХ Владимира Кошелева, цель инициативы — обеспечить контроль за тем, кто именно проживает в квартирах без регистрации или прописки. Законопроект поможет властям отслеживать такие случаи и повысить прозрачность рынка аренды жилья.

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На лице умершего папы римского Франциска обнаружили жуткий синяк
IFQ: на лице папы римского Франциска заметили синяк, который вызвал много вопросов
24 апреля 2025, 06:46

Папа Римский Франциск (Фото: iStock/DorSteffen)

На лице умершего папы римского Франциска заметили крупный синяк, вызвавший множество вопросов и теорий, сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano.
Папа римский скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Причиной смерти Франциска назвали инсульт, осложненный хроническими заболеваниями. В феврале у него диагностировали двустороннюю пневмонию, а во время лечения он пережил четыре дыхательных криза, дважды оказавшись на грани.

Обнаруженное под подбородком и на левой щеке темное пятно породило гипотезы о возможной травме или кровоизлиянии. Врач Сабрина Антиколи поддержала мнение, что синяк мог появиться из-за падения, вызванного гемиплегией.

Согласно завещанию, он будет похоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме, а не в Ватикане. Папа просил сделать его гробницу простой, без украшений. Похороны Папы римского Франциска состоятся 26 апреля.

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Мошенники стали обманывать ветеранов по схеме «особых выплат» в преддверии 9 мая
24 апреля 2025, 06:36

Фото: iStock/Prostock-Studio

Мошенники активизировались перед Днем Победы, представляясь сотрудниками соцзащиты, муниципалитетов или портала «Госуслуги» и обещая пенсионерам и ветеранам «особые выплаты» и «подарки» к 80-летию Победы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Angara Security.
Аферисты выманивают данные банковских карт, паспортные сведения и коды из СМС, используя фишинговые сайты и дипфейки. Жертвы часто узнают об обмане, когда уже потеряли деньги.

По словам эксперта Angara Security Якова Филевского, аферисты эксплуатируют доверие пожилых людей к госорганам, обещая крупные выплаты или подарки, требуя «комиссии» или данные для «оформления». Они создают фальшивые сайты, где просят оплатить небольшие суммы, после чего получают доступ к счетам.

Мошенники также используют срочность («сегодня последний день»), чтобы жертвы не успели посоветоваться с родственниками. Такие схемы повторяются ежегодно, но обновляются с учетом технологий, включая программы для клонирования голоса и дипфейки с «обращениями» чиновников.

Пожилые люди особенно уязвимы из-за сложностей с цифровыми технологиями и эмоционального давления, связанного с праздником.

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#деньги
#мошенники
#выплаты
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#госуслуги
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#рост
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#пожилые люди
#жертвы
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«ЗвОнит» вместо «звонИт»: Филологи предсказали неизбежную смену нормы ударения в слове
Филолог Каленчук: в будущем ударение в слове «звонит» переместится на первый слог
24 апреля 2025, 05:23

Фото: iStock/Aghavni Shahinyan

Ударение в слове «звонит» постепенно смещается на первый слог, и этот процесс, вероятно, необратим. В будущем такое произношение станет нормой, рассказала РИА Новости доктор филологических наук Мария Каленчук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН.
«Сюжет с ударением на слово «звонит». Почему сейчас налево и направо говорят «звОнит», а не «звонИт»? А ведь в этом ничего случайного нет. Я как специалист знаю, что за этим вариантом («звОнит») будущее», — поделилась она.
По её словам, изменение ударения в глаголах на «-ить» — часть общей тенденции, наблюдаемой последние 100 лет. Если раньше ударение падало на окончание, сейчас оно всё чаще смещается на основу слова. Аналогичные изменения произошли с глаголами «варит», «солит» и «дружит». В случае со словом «звонит» процесс начался позже, но уже набирает силу, хоть и медленно.

Каленчук подчеркнула, что такие перемены следуют определённой языковой модели. По её прогнозам, ударение на первый слог в слове «звОнит» со временем станет нормой, как это уже случилось с другими глаголами.

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«Будет огромное преимущество»: Путин призвал активнее применять ИИ на поле боя
Путин указал на необходимость активнее использовать преимущества ИИ в военном деле
24 апреля 2025, 05:22

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин заявил о критической важности внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в военной сфере для обеспечения превосходства на поле боя. Об этом президент России сообщил во время заседания Военно-промышленной комиссии, передаёт ТАСС.
Глава государства подчеркнул необходимость ускорения разработки и внедрения отечественных защищённых программных решений на базе ИИ, особенно в системах управления войсками. По его словам, потенциал таких технологий способен кардинально изменить баланс сил в современных конфликтах.

«И кто быстрее начнет осваивать эти технологии, в данном случае в военном деле, у того будут огромные преимущества на поле боя. Никогда не нужно об этом забывать», — указал президент РФ.
Путин акцентировал, что преимущество получит та страна, которая первой интегрирует передовые алгоритмы в оборонные стратегии.

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