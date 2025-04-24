В России могут ввести программу восстановления женщин после родов по ОМС

Мошенники активизировались перед Днем Победы, представляясь сотрудниками соцзащиты, муниципалитетов или портала «Госуслуги» и обещая пенсионерам и ветеранам «особые выплаты» и «подарки» к 80-летию Победы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Angara Security.