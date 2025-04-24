В России могут ввести программу восстановления женщин после родов по ОМС

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Детский омбудсмен по Республике Татарстан Ирина Волынец обратилась к председателю Комитета Госдумы по охране здоровья Сергею Леонову с инициативой о дополнении системы ОМС программой послеродового восстановления женщин.
«Послеродовое восстановление — важный этап в жизни каждой женщины, оказывающий значительное влияние на её здоровье и благополучие ребёнка. Современная медицинская практика подтверждает необходимость комплексного подхода к восстановительному периоду после родов», — приводит Life.ru слова Волынец.
Программа должна включать наблюдение у необходимых специалистов, витаминотерапию и лечебное питание, психологическое сопровождение, физиотерапию и массажи.
Волынец уверена, что подобная мера в рамках ОМС повысит уровень оказания медицинских услуг для женщин после родов, так как нынешняя система является недостаточной для нормального послеродового восстановления.
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