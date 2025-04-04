В Московской области с начала года спасли свыше 120 младенцев с низким весом

Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Московской области в ближайшее время: сильно похолодает и пойдёт снег, возможна гололедица, в связи с этим водителей просят быть максимально внимательными на дорогах и не выезжать на летней резине, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.