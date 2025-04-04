В Московской области с начала года спасли свыше 120 младенцев с низким весом

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Подмосковные неонатологи с начала 2025 года спасли более 40 новорождённых с экстремально низкой массой тела. Такие данные привёл зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«С начала года в регионе благодаря работе неонатологов спасены 85 детей с очень низкой массой тела – менее 1500 г, а также 41 малыш с экстремально низкой массой – менее 1000 г. Неонатолог – первый врач в жизни каждого. В Подмосковье каждые роды и новорождённого сопровождает такой специалист», – отметил Забелин.Каждый год 5 апреля отмечается День неонатолога. Как напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, в Московской области создана трёхуровневая система родовспоможения. Семь учреждений третьего уровня – это Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, а также шесть перинатальных центров.
Ознакомиться с работой системы родовспоможения Подмосковья можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».
Помимо этого, в регионе работает одноимённый Единый call-центр системы родовспоможения. Бесплатно звонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8:00 до 20:00.
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Лора Луганская