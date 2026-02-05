Мособлдума поддержала идею присвоить Красногорску звание «Город трудовой доблести»

05 февраля 2026, 14:58

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Депутаты Мособлдумы на очередном заседании решили поддержать обращение к президенту о присвоении Красногорску почётного звания «Город трудовой доблести». Предложение поступило от местных жителей и органов самоуправления, сообщил председатель подмосковного парламента Игорь Брынцалов.





Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны жители Красногорска внесли большой вклад в общую Победу.





«Местные предприятия в кратчайшие сроки перестроились на военный лад, стали выпускать продукцию для фронта. Тысячи красногорцев – рабочих и техников, учителей и врачей – бесстрашно встали на защиту родного города в рядах истребительного батальона, партизанского отряда, народного ополчения, – отметил Брынцалов.