Мособлдума поддержала идею присвоить Красногорску звание «Город трудовой доблести»
Депутаты Мособлдумы на очередном заседании решили поддержать обращение к президенту о присвоении Красногорску почётного звания «Город трудовой доблести». Предложение поступило от местных жителей и органов самоуправления, сообщил председатель подмосковного парламента Игорь Брынцалов.
Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны жители Красногорска внесли большой вклад в общую Победу.
«Местные предприятия в кратчайшие сроки перестроились на военный лад, стали выпускать продукцию для фронта. Тысячи красногорцев – рабочих и техников, учителей и врачей – бесстрашно встали на защиту родного города в рядах истребительного батальона, партизанского отряда, народного ополчения, – отметил Брынцалов.Он напомнил, что сейчас в Подмосковье высокое звание носят Коломна, Ступино и Подольск. Ещё четыре города обладают званием «Город воинской славы». Кроме этого, в Московской области расположено 44 «Населённых пункта воинской доблести».
По словам Брынцалова, он уверен, что Красногорск достоин встать в один ряд с городами-героями трудового фронта.