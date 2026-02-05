В Подмосковье предложили ограничить движение фур во время снегопадов

05 февраля 2026, 16:13

оригинал Фото: istockphoto / Andrey Nikitin

В Московской области во время снегопадов могут ограничить движение большегрузных автомобилей. Цель – сократить дорожные заторы, сообщил на заседании Мособлдумы министр транспорта региона Марат Сибатулин.





По его словам, эта мера должна исключить ситуацию, когда один застрявший грузовик парализует движение по магистрали.



«После недавних снегопадов был сделан вывод, что застрявшие большегрузы – одна из главных причин пробок. Сейчас прорабатывается запрет их движения днём во время снегопада на вылетных трассах, а также увеличение штрафа за отсутствие зимней резины или цепей. Сегодня он составляет 500 рублей», – отметил министр, слова которого приводит пресс-служба Мособлдумы.