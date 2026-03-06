Актёр Борис Щербаков предрёк успех Хабенскому и Безрукову на новых постах

06 марта 2026, 13:23

Борис Щербаков (Фото: кадр из сериала «Загляни ему в голову-2»)

Актёр Борис Щербаков высоко оценил перспективы Константина Хабенского и Сергея Безрукова на их новых постах.





В беседе с NEWS.ru Щербаков заявил, что Хабенский успешно справится с обязанностями и.о. ректора Школы-студии МХАТ, а Безруков — с работой художественного руководителя МХАТ имени М. Горького. Актёр назвал назначения коллег заслуженными и порадовался за них.

«Что касается назначение Хабенского, то обычно так и бывает, что художественный руководитель театра является и директором школы-студии. Хотя, конечно, это, на мой взгляд, не очень правильно, потому что директор должен быть прежде всего администратором. Он не может быть ни актёром, ни режиссёром, никем», — высказался Щербаков.