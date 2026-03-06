В Пушкине устроили праздник для мам с особенными детьми

06 марта 2026, 15:32

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Весенний праздник для семей с особенными детьми состоялся в доме культуры «Юбилейный» в Пушкине в преддверии Международного женского дня. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Для гостей организовали мастер-класс по фуд-флористике. Его провела мама особенного ребёнка Наталья Говоркова.





«Участниц научили создавать букеты из маршмеллоу и других сладостей», — говорится в сообщении.