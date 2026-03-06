Достижения.рф

В Пушкине устроили праздник для мам с особенными детьми

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Весенний праздник для семей с особенными детьми состоялся в доме культуры «Юбилейный» в Пушкине в преддверии Международного женского дня. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Для гостей организовали мастер-класс по фуд-флористике. Его провела мама особенного ребёнка Наталья Говоркова.

«Участниц научили создавать букеты из маршмеллоу и других сладостей», — говорится в сообщении.
А после мастер-класса всех гостей ждал праздничный концерт, на котором выступили юные артисты из инклюзивного ансамбля и театра «Радость моя». Среди зрителей были также матери и жёны участников специальной военной операции.

Лев Каштанов

