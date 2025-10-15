В России могут запретить продажу газировки несовершеннолетним
Врач Дмитренко: у молодежи нужно формировать правильные привычки питания
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец поддерживает идею запрета продажи газировки несовершеннолетним.
Врач Екатерина Дмитренко в беседе с порталом RuNews24.ru отметила, что избыточное потребление сахара в газировках связывается с риском ожирения, сахарного диабета второго типа и других метаболических нарушений.
«Запрет на продажу сладких газированных напитков несовершеннолетним стал одной из инициатив, рассматриваемых в Госдуме. Эта мера схожа с уже действующим запретом на продажу энергетиков молодежи. Согласно предложениям, для защиты здоровья детей необходимо ограничить доступ несовершеннолетних к продуктам с высоким содержанием сахара и углеводов», — сказала медик.
При этом у инициативы есть критики. Некоторые полагают, что запреты не всегда меняют поведение и могут стимулировать молодёжь искать обходные пути для получения запрещённых напитков. Дмитренко предупреждает о возможном «эффекте обратной связи» и подчёркивает: одного запрета недостаточно.
Специалист подчёркивает важность просвещения и формирования полезных пищевых привычек — изменение школьных образовательных программ и внедрение программ по популяризации здорового образа жизни могут оказать долгосрочный положительный эффект на привычки молодёжи.
Запрет на продажу сладких газировок несовершеннолетним рассматривается как возможный шаг в борьбе с ухудшением здоровья молодых людей. Независимо от итогов обсуждения, сама постановка вопроса привлекает внимание к проблемам неправильного питания и необходимости сочетания ограничительных мер с просветительской работой.