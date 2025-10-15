В России могут запретить продажу газировки несовершеннолетним

15 октября 2025, 12:44

Врач Дмитренко: у молодежи нужно формировать правильные привычки питания

Фото: istockphoto/ablokhin

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец поддерживает идею запрета продажи газировки несовершеннолетним.





Врач Екатерина Дмитренко в беседе с порталом RuNews24.ru отметила, что избыточное потребление сахара в газировках связывается с риском ожирения, сахарного диабета второго типа и других метаболических нарушений.





«Запрет на продажу сладких газированных напитков несовершеннолетним стал одной из инициатив, рассматриваемых в Госдуме. Эта мера схожа с уже действующим запретом на продажу энергетиков молодежи. Согласно предложениям, для защиты здоровья детей необходимо ограничить доступ несовершеннолетних к продуктам с высоким содержанием сахара и углеводов», — сказала медик.