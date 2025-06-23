Глава округа Пушкинский встретился с многодетными семьями

Глава Пушкинского округа Максим Красноцветов провёл встречу с многодетными семьями, проживающими в микрорайоне Заветы Ильича. Мероприятие прошло на участке, где с 2013 года более 30 семей получили земельные наделы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Вместе с представителями инициативной группы глава округа осмотрел стройплощадку будущей спортивной зоны и отметил динамику работ.
Среди обсуждаемых тем — благоустройство «народной тропы», включённой в план работ на 2026 год, а также подключение территории к централизованному водоснабжению и канализации.
Максим Красноцветов также сообщил о проекте реконструкции местного канализационного коллектора, который должен решить вопрос с водоотведением.
«Это крупный проект, над которым работаем давно. Рассчитываем осенью приступить к работам и завершить их в конце 2027 года», — отметил он.