Глава округа Пушкинский встретился с многодетными семьями

Фото: пресс-служба администрации г.о. Пушкинский

Глава Пушкинского округа Максим Красноцветов провёл встречу с многодетными семьями, проживающими в микрорайоне Заветы Ильича. Мероприятие прошло на участке, где с 2013 года более 30 семей получили земельные наделы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Вместе с представителями инициативной группы глава округа осмотрел стройплощадку будущей спортивной зоны и отметил динамику работ.

Среди обсуждаемых тем — благоустройство «народной тропы», включённой в план работ на 2026 год, а также подключение территории к централизованному водоснабжению и канализации.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Пушкинский

Максим Красноцветов также сообщил о проекте реконструкции местного канализационного коллектора, который должен решить вопрос с водоотведением.

«Это крупный проект, над которым работаем давно. Рассчитываем осенью приступить к работам и завершить их в конце 2027 года», — отметил он.
Дайана Хусинова

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