Глава округа Пушкинский встретился с многодетными семьями

23 июня 2025, 17:26

Фото: пресс-служба администрации г.о. Пушкинский

Глава Пушкинского округа Максим Красноцветов провёл встречу с многодетными семьями, проживающими в микрорайоне Заветы Ильича. Мероприятие прошло на участке, где с 2013 года более 30 семей получили земельные наделы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В месте с представителями инициативной группы глава округа осмотрел стройплощадку будущей спортивной зоны и отметил динамику работ.



Среди обсуждаемых тем — благоустройство «народной тропы», включённой в план работ на 2026 год, а также подключение территории к централизованному водоснабжению и канализации.



Фото: пресс-служба администрации г.о. Пушкинский

Максим Красноцветов также сообщил о проекте реконструкции местного канализационного коллектора, который должен решить вопрос с водоотведением.





