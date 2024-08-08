Путин подписал закон о лишении свободы за повторную пропаганду наркотиков

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал закон о ужесточении наказания за повторную пропаганду наркотических веществ в интернете. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что за повторную пропаганду, при учёте, что нарушение совершено второй и более раз за один год, будет вынесено наказание в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до двух лет. Также нарушителю могут грозить обязательные работы на срок от 180 до 240 часов или исправительные работы на срок от двух лет.
Кроме того, за повторное нарушение закона может грозить до двух лет тюрьмы с лишением права занимать определённые должности.
Закон вступит в силу 1 сентября следующего года.
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Кроме того, за повторное нарушение закона может грозить до двух лет тюрьмы с лишением права занимать определённые должности.
Закон вступит в силу 1 сентября следующего года.
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Анастасия Чинкова