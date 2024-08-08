Путин подписал закон о наказании за ношение гаджетов в зоне СВО

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин в четверг подписал закон об наказании за ношение гаджетов военными в зоне проведения СВО. Соответствующий документ размещён на официальном сайте опубликования правовых актов.
Отмечается, что за нарушение запрета на использование гаджетов, способных распространять фото, аудио, видео и геолокацию, будет предусмотрено наказание в виде не более 10 суток ареста. При этом запрет не распространится на военных, которые используют гаджеты для выполнения служебных обязанностей.
Такое же наказание последует за нарушение запрета на предоставление СМИ или распространение в интернете сведений, которые помогут другим лицам определить принадлежность военных к ВС РФ, а также информации о родителях и членах семьи солдат, о деятельности бойцов и воинских частей и о дислокации или передислокации частей.
За один грубый проступок военного арестуют на 10 суток. За несколько правонарушений продолжительность ареста будет высчитываться путём частичного или полного сложения сроков ареста, но не более 15 суток непрерывного ареста.
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Такое же наказание последует за нарушение запрета на предоставление СМИ или распространение в интернете сведений, которые помогут другим лицам определить принадлежность военных к ВС РФ, а также информации о родителях и членах семьи солдат, о деятельности бойцов и воинских частей и о дислокации или передислокации частей.
За один грубый проступок военного арестуют на 10 суток. За несколько правонарушений продолжительность ареста будет высчитываться путём частичного или полного сложения сроков ареста, но не более 15 суток непрерывного ареста.
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Анастасия Чинкова