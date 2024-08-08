Путин подписал закон о праве полиции выдворять за пределы России иностранцев

Фото: iStock/blinow61
Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий полицейских правом выдворять из страны иностранных граждан и лиц без гражданства. Соответствующий документ размещён на официальном сайте опубликования правовых актов.
В настоящее время такими полномочиями обладают только судьи и пограничники.
Согласно закону, выдворяемые из России иностранцы или лица без гражданства помещаются в спецучреждение на основании решения главы МВД РФ, руководителя территориального органа ведомства, руководителя ФСБ РФ, руководителя погранслужбы или их заместителей на срок не более 48 часов. При этом данный срок может быть продлён до 90 суток по ходатайству должностного лица органа ФСБ или МВД.
Отмечается, что подписанный закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.
Читайте также:
Путин подписал закон о наказании за ношение гаджетов в зоне СВО
Путин подписал закон о введении внешнеторговых расчётов криптовалютой
Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотических веществ в литературе
Согласно закону, выдворяемые из России иностранцы или лица без гражданства помещаются в спецучреждение на основании решения главы МВД РФ, руководителя территориального органа ведомства, руководителя ФСБ РФ, руководителя погранслужбы или их заместителей на срок не более 48 часов. При этом данный срок может быть продлён до 90 суток по ходатайству должностного лица органа ФСБ или МВД.
Отмечается, что подписанный закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.
Читайте также:
Путин подписал закон о наказании за ношение гаджетов в зоне СВО
Путин подписал закон о введении внешнеторговых расчётов криптовалютой
Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотических веществ в литературе
Анастасия Чинкова