Ревматологи посоветовали включить оливковое масло и орехи в рацион при артрите
Врачи-ревматологи Аманда Мойер и Кам Шоджания рассказали, какие продукты могут поддержать здоровье суставов и помочь при артрите. По их словам, правильный рацион не заменяет лечение, но способен смягчить симптомы и улучшить общее самочувствие. Об этом сообщает HuffPost.
Мойер советует чаще есть орехи. Она отметила, что такой продукт дает организму белок и клетчатку, а еще хорошо влияет на состояние здоровья в целом. Шоджания выделила оливковое масло первого холодного отжима. Врач пояснила, что в нем есть олеокантал — соединение с противовоспалительным эффектом. По ее словам, оно действует схожим образом с ибупрофеном и помогает уменьшить воспаление в суставах.
Помимо этого, специалисты рекомендуют добавить в меню жирную рыбу, продукты с высоким содержанием клетчатки и ферментированные овощи. Такой рацион, как считают врачи, может поддержать организм при проблемах с суставами.
Ранее доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева объяснила, какое количество мороженого считается безопасным для здоровья. По её словам, взрослым не стоит есть более двух–трёх порций в неделю.
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