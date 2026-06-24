Ревматологи посоветовали включить оливковое масло и орехи в рацион при артрите

24 июня 2026, 09:07

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Врачи-ревматологи Аманда Мойер и Кам Шоджания рассказали, какие продукты могут поддержать здоровье суставов и помочь при артрите. По их словам, правильный рацион не заменяет лечение, но способен смягчить симптомы и улучшить общее самочувствие. Об этом сообщает HuffPost.