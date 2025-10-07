В России может появиться мам-шеринг

07 октября 2025, 19:46

Фото: iStock/evgenyatamanenko

В России могут создать социальную платформу «мам-шеринг», где семьи с детьми смогут бесплатно отдавать и брать детские товары. С такой инициативой в Госдуму обратилась председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.





Волынец уверена, что многие семьи с рождением ребёнка испытывают финансовые трудности, поскольку вынуждены покупать дорогостоящие товары для детей, которые нужны всего несколько месяцев. По её словам, финансовая нагрузка не должна отвлекать российские семьи от рождения детей.





«В целях повышения рождаемости прошу содействовать развитию инициативы государственного мам-шеринга — социальной аренды оборудования и вещей для детей на безвозмездной основе», — приводит Life.ru текст обращения Волынец.