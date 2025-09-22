В РПЦ призвали молиться за власть и рожать, чтобы избежать поднятия пенсионного возраста

22 сентября 2025, 12:32

РПЦ: молитва за власть и рождение детей отменят повышение пенсионного возраста

Фото: iStock/Anastasiia Korotkova

В Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что пенсионный возраст в стране могут вновь поднять, если граждане не начнут молиться за власть и рожать детей. Об этом пишет Telegram-канал «Лента дня».