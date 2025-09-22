В РПЦ призвали молиться за власть и рожать, чтобы избежать поднятия пенсионного возраста
В Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что пенсионный возраст в стране могут вновь поднять, если граждане не начнут молиться за власть и рожать детей. Об этом пишет Telegram-канал «Лента дня».
С таким заявлением выступил протоиерей Кирилл Иванов, который подчеркнул, что молитва за руководство страны и рождение детей – не просто гражданский долг, а действенный инструмент для позитивных перемен в стране.
В подтверждение своих слов священник привёл пример «чудотворной молитвы»: прихожанин помолился, и уже на следующий день мэра одного города посадили в следственный изолятор. По мнению Иванова, это свидетельствует о силе веры и молитвы.
РПЦ призвала россиян активнее молиться и заботиться о демографии, иначе пенсионный возраст могут повысить.
