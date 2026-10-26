У российских школьников начались осенние каникулы

26 октября 2026, 01:23

Российские школьники с 26 октября уходят на девятидневные осенние каникулы

Фото: iStock/Pressmaster

В российских школах, где обучение организовано по четвертям, 26 октября начались осенние каникулы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения РФ.