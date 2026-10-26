У российских школьников начались осенние каникулы
В российских школах, где обучение организовано по четвертям, 26 октября начались осенние каникулы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения РФ.
Отдых у несовершеннолетних продлится девять дней — до 3 ноября. После осенних каникул учеников ждёт ещё один выходной: 4 ноября, когда в России отмечается День народного единства.
Кроме того, ведомство рекомендовало школам провести зимние каникулы с 31 декабря по 10 января, весенние — с 27 марта по 4 апреля, а летние — с 27 мая по 31 августа. Для первоклассников предусмотрены дополнительные свободные дни с 15 по 21 февраля 2027 года.
Напомним, что федеральные рекомендации не устанавливают обязательный единый календарь для всех образовательных организаций. Каждая школа самостоятельно утверждает график учебного процесса с учетом предложений Минпросвещения. На даты отдыха могут влиять выбранная система обучения, региональные особенности, организация учебного процесса и местные праздничные дни. Подробнее о полном графике отдыха школьников по четвертям и триместрам в 2026/27 учебном году читайте в материале «Радио 1».
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