Известный российский поэт Евгений Чигрин скончался на 66-м году жизни
Российский поэт Евгений Чигрин умер 25 октября на 66-м году жизни. О его кончине сообщает ТАСС со ссылкой на семью поэта.
Чигрин родился 16 сентября 1961 года на Украине. Позже он жил в Южно-Сахалинске, а с начала 2000-х обосновался в Москве и подмосковном Красногорске.
За свою карьеру он выпустил более десяти поэтических сборников, среди которых «Неспящая бухта», «Подводный шар» и «Невидимый проводник». Его произведения печатались в различных журналах, включая «Новый мир», «Юность», «Арион» и «Звезду», а также переводились на иностранные языки.
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Чигрин состоял в Международном ПЕН-клубе, Союзе писателей Москвы и Союзе российских писателей. В копилке его наград — Горьковская литературная премия, премия имени Арсения и Андрея Тарковских, Всероссийская литературная премия Павла Бажова и премия «Золотой Дельвиг».
По информации РИА Новости, Чигрин умер от рака последней стадии, с которым боролся три года. Сведений о дате и месте прощания пока не поступало.
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