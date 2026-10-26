Известный российский поэт Евгений Чигрин скончался на 66-м году жизни

26 октября 2026, 00:36

Фото: iStock/jorgeantonio

Российский поэт Евгений Чигрин умер 25 октября на 66-м году жизни. О его кончине сообщает ТАСС со ссылкой на семью поэта.





Чигрин родился 16 сентября 1961 года на Украине. Позже он жил в Южно-Сахалинске, а с начала 2000-х обосновался в Москве и подмосковном Красногорске.



За свою карьеру он выпустил более десяти поэтических сборников, среди которых «Неспящая бухта», «Подводный шар» и «Невидимый проводник». Его произведения печатались в различных журналах, включая «Новый мир», «Юность», «Арион» и «Звезду», а также переводились на иностранные языки.



