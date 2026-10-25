На севере Германии круизный лайнер Mein Schiff 3 врезался в контейнеровоз
Круизный лайнер Mein Schiff 3 врезался в контейнеровоз на севере Германии. Об этом пишет газета Nordsee-Zeitung.
Столкновение произошло вечером при отходе лайнера от причала в порту Бремерхафена. По предварительным оценкам, в корпусе контейнеровоза образовалась трещина длиной около десяти метров.
В материале уточняется, что причиной инцидента мог стать сильный штормовой ветер: его порывы мешали лайнеру маневрировать. В настоящий момент сведений о пострадавших не поступало.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Башкирии бобры устроили аварию на Катайском водозаборе — они повредили три дерева, и те упали на линии электропередачи. В результате случившегося обесточились два из трёх водозаборных насосов. Подробности читайте здесь.
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