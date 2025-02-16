Россиянам объяснили алгоритм действий при оформлении на них кредита мошенниками

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Если на человека оформили кредит мошенники, ему нужно обратиться к полицейским, прокуратуре, а также в кредитную организацию и онлайн-приемную ЦБ РФ. Если ничего из вышеперечисленного не сработало, можно смело обращаться в суд, пишет РБК.
«Переживать стоит тогда, когда в кредитной истории обнаружен активный договор на заем с указанием суммы и даты открытия, который вы не оформляли и, возможно, даже не являетесь клиентом этого банка. Тогда действовать нужно быстро и четко», — сказано в материале.Вместе с тем во время выполнения всех действий не стоит совершать платежи, поскольку это может быть расценено, как намерение погасить кредит, отметили авторы.
Ранее стало известно о новом виде мошенничества.
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Никита Кротов