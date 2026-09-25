В России на 30% выросла заболеваемость от вейпов
Лидер «Здорового Отечества» Лещинская: заболеваемость от вейпов выросла на 30%
В России за последний год на 30% выросло число пациентов с осложнениями после использования вейпов. Об этом сообщила «Известиям» лидер движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.
По словам специалиста, чаще всего за медицинской помощью обращаются подростки и молодые люди до 35 лет.
«Основные диагнозы: так называемая попкорновая болезнь легких и облитерирующий бронхиолит. Бронхиолит может годами прогрессировать незаметно и в итоге привести к необратимой дыхательной недостаточности», — заявила она.
По словам Лещинской, такие случаи фиксируются в разных регионах, а в группе риска прежде всего молодые люди, начинающие использовать вейпы еще в школьном возрасте.
С 1 октября 2026 года в России вводится обязательное лицензирование оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Право на получение лицензии возникает с этой даты, а с 1 марта 2027 года торговля без нее будет запрещена. Документ выдается сроком до пяти лет, госпошлина для розничных продавцов составит 20 тыс. рублей за каждый год.
Одновременно с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года регионы смогут самостоятельно запрещать розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них.
Лещинская считает лицензирование шагом к ужесточению контроля за оборотом никотинсодержащей продукции, но отмечает, что оно не устранит нелегальные продажи и торговлю «из-под прилавка».
«Наша позиция неизменна: полный запрет. Президент (России Владимир Путин — прим. ред.) поддержал эту идею, правительство ее поддерживает. Госдума дала регионам право действовать. Десятки субъектов уже ввели или готовятся ввести ограничения. Сегодня вопрос не в том, запрещать ли, а в том, насколько быстро мы это сделаем», — заключила Лещинская.