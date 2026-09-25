В России на 30% выросла заболеваемость от вейпов

25 сентября 2026, 15:01

Лидер «Здорового Отечества» Лещинская: заболеваемость от вейпов выросла на 30%

Фото: iStock/Oksana Lyskova

В России за последний год на 30% выросло число пациентов с осложнениями после использования вейпов. Об этом сообщила «Известиям» лидер движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.





По словам специалиста, чаще всего за медицинской помощью обращаются подростки и молодые люди до 35 лет.





«Основные диагнозы: так называемая попкорновая болезнь легких и облитерирующий бронхиолит. Бронхиолит может годами прогрессировать незаметно и в итоге привести к необратимой дыхательной недостаточности», — заявила она.

«Наша позиция неизменна: полный запрет. Президент (России Владимир Путин — прим. ред.) поддержал эту идею, правительство ее поддерживает. Госдума дала регионам право действовать. Десятки субъектов уже ввели или готовятся ввести ограничения. Сегодня вопрос не в том, запрещать ли, а в том, насколько быстро мы это сделаем», — заключила Лещинская.