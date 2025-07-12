В России на курортах самое дешевое жилье находится в Ейске, Каспийске и Дербенте

12 июля 2025, 05:40

Фото: iStock/igoriss

На курортах российского юга самое дешевое жилье можно арендовать в Ейске, Каспийске и Дербенте. Об этом рассказал директор по маркетингу сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Айрат Мусин.





На данный момент средняя стоимость суточного бронирования жилья в Ейске равняется 3720 рублей. В Каспийске этот показатель на уровне 3950 рублей, а в Дербенте 3990 рублей.





«Также сравнительно недорого, до 4500 рублей, в июле можно забронировать жилье в Кабардинке, Лоо, Архипо-Осиповке, Хосте, Гудауте. Эти курорты Краснодарского края признаны безопасными для купания и пляжного отдыха», — поделился Мусин с РИА Недвижимость.