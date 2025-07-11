Пассажиров электробуса высадили из-за жары в Москве
Пассажиров электробуса, следовавшего по маршруту №248, высадили из-за жары в Москве. Как сообщил Мосгортранс журналистам АГН «Москва», водитель увидел отклонение от нормы температуры в салоне.
Он высадил людей по инструкции и проследовал в парк, чтобы выяснить причины произошедшего. По информации Telegram-канал «Осторожно, Москва», люди просили остаться в салоне, ведь уличная температура достигла отметки в 40 градусов.
Обозреватели отмечают, что 11 июля стало самым жарким днем в российской столице с начала года. К трем часам дня температура на ВДНХ была больше 34 градусов. На Балчуге температура составила больше 35 градусов цельсия. Горожан предупредили о возможных поломках холодильников и кондиционеров при их неправильной работе.
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