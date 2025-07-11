Пассажиров электробуса высадили из-за жары в Москве

11 июля 2025, 20:50

Мосгортранс сообщил о высадке пассажиров из-за жары в Москве

Фото: istockphoto/Andrey Ivanov

Пассажиров электробуса, следовавшего по маршруту №248, высадили из-за жары в Москве. Как сообщил Мосгортранс журналистам АГН «Москва», водитель увидел отклонение от нормы температуры в салоне.