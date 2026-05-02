В России на отдельных территориях могут запретить приготовление шашлыков
Местные власти могут запретить приготовление шашлыков на отдельных российских территориях, а именно разведение открытого огня. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ, передает ТАСС.
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», при увеличении риска возникновения пожара могут быть введены дополнительные меры безопасности, включая временное ограничение на использование открытого огня, включая мангалы, пояснили в ведомстве.
За нарушение этих правил гражданам грозит административный штраф в размере до 15 тысяч рублей. Если нарушение произошло в период действия особого противопожарного режима, сумма штрафа может возрасти до 20 тысяч рублей.
В случае, если действия граждан привели к пожару, повреждению имущества или причинению вреда здоровью легкой или средней тяжести, штраф может составить до 50 тысяч рублей. При более серьезных последствиях существует угроза привлечения к уголовной ответственности.
Чтобы избежать штрафа, необходимо соблюдать ряд правил. Например, мангал следует размещать на расстоянии не менее пяти метров от зданий, а в радиусе двух метров от него необходимо убрать мусор и горючие материалы. Кроме того, рядом с мангалом должны находиться первичные средства пожаротушения.
