Стало известно, когда наступит метеорологическое лето в Москве

Гидрометцентр: метеорологическое лето ожидается в московском регионе с 26 мая
Метеорологическое лето предположительно наступит в Москве и области в конце мая. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.



В конце мая ожидается потепление, которое можно назвать практически летним. 26 мая температура превысит 15 градусов и начнёт подниматься выше, что некоторые называют началом метеорологического лета, отметила она.

По словам эксперта, эта информация особенно важна для аграриев, но и обычные люди заметят, что погода становится летней, когда температура поднимется до таких значений.

Екатерина Коршунова

