Россияне на фоне потепления покупают однодневные «шашлычные туры» за 12 тысяч
В России вырос спрос на «шашлычные туры». За одну однодневную поездку на природу участники отдают 12 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
С возвращением тепла в городах страны появились однодневные выезды на шашлыки. Организатор — «босс-барбекю» — собирает группу до восьми человек и вывозит её в лес. Там он проводит мастер-класс по тому, как правильно устроить «шашлындос» с друзьями.
Гид рассказывает туристам, как выбрать угли и мясо, найти поляну, поставить мангал и обработать шампуры. Такие туры подходят тем, у кого нет компании на майские праздники, и девушкам, которые не умеют жарить мясо.
За тур выходного дня организаторы просят 12 тысяч рублей. В сумму уже включили маринованное мясо, сосиски, картошку, отдельный мангал для каждого участника, аптечку, воду и жидкость для розжига. «Боссы-барбекю» рекомендуют брать с собой вино — для маринада и хорошего настроения.
Читайте также: