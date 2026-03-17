В России наблюдается дефицит одного жизненно важного препарата, пишут СМИ
В российских аптеках возник дефицит жизненно важного препарата «Зифлукорт» для пациентов с дисфункцией надпочечников. Об этом пишет «Ъ».
По данным издания, за первые две недели марта продажи лекарства снизились вдвое, а во многих аптечных сетях оно сейчас отсутствует. Препарат также пропал с сайтов крупных ритейлеров, включая «Риглу», «36,6», «Апрель», «Горздрав» и «Планету здоровья».
В Росздравнадзоре, в свою очередь, сообщили, что на аптечных складах накопилось около 73 тысяч упаковок «Зифлукорта». В ближайшее время их планируют направить в розничные аптеки.
«Зифлукорт» применяется для восполнения дефицита гормонов, который возникает при нарушении работы надпочечников.
