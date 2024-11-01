В России начал работу реестр с электронными повестками в армию

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С 1 ноября начался второй этап внедрения Единого реестра воинского учёта, следует из постановления правительства России.
Отмечается, что на первом этапе, который длился с 27 апреля по 31 октября, Минцифры РФ должно было разработать системы по специальному техническому заданию и передать её Минобороны, которое будет загружать в него сведения о военнообязанных.
Второй этап подразумевает начало работы реестра, однако в сентябре Минцифры сообщало, что его полноценное использование возможно не ранее 2025 года.
Из документа следует, что нынешний – осенний – призыв будет проведён с использованием нового цифрового ресурса. Однако ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в настоящее время продолжают действовать прежние правила, а электронные повестки будут протестированы лишь в ряде российских регионов. В частности, в Рязанской области, на Сахалине и в Республике Марий Эл.
В электронный реестр будут вносить личные и паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, образовании, трудовом стаже, состоянии здоровья и иную информацию о военнообязанном.
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Второй этап подразумевает начало работы реестра, однако в сентябре Минцифры сообщало, что его полноценное использование возможно не ранее 2025 года.
Из документа следует, что нынешний – осенний – призыв будет проведён с использованием нового цифрового ресурса. Однако ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в настоящее время продолжают действовать прежние правила, а электронные повестки будут протестированы лишь в ряде российских регионов. В частности, в Рязанской области, на Сахалине и в Республике Марий Эл.
В электронный реестр будут вносить личные и паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, образовании, трудовом стаже, состоянии здоровья и иную информацию о военнообязанном.
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Анастасия Чинкова