В России начала работать программа долгосрочных сбережений

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Программа долгосрочных сбережений (ПДС) начала работать с 1 января текущего года. Это сберегательный финансовый инструмент, позволяющий гражданам получать дополнительный доход в будущем или создать «подушку безопасности» на любые цели.
Отмечается, что участие в данной программе является добровольным. Программой долгосрочных сбережений могут воспользоваться лица любого возраста с момента наступления восемнадцати лет.
Формировать сбережения граждане могут самостоятельно за счет взносов из личных средств или же за счет ранее созданных пенсионных накоплений. В ПДС отсутствуют требования по размеру и периодичности взносов.
Особенность программы заключается в том, что сформировать накопления помогает государство. Владелец счета может получить софинансирование, размер которого составляет до 36 тысяч рублей в год.
Подробнее ознакомиться с негосударственными пенсионными фондами, которые подключены к программе можно на сайте.
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Формировать сбережения граждане могут самостоятельно за счет взносов из личных средств или же за счет ранее созданных пенсионных накоплений. В ПДС отсутствуют требования по размеру и периодичности взносов.
Особенность программы заключается в том, что сформировать накопления помогает государство. Владелец счета может получить софинансирование, размер которого составляет до 36 тысяч рублей в год.
Подробнее ознакомиться с негосударственными пенсионными фондами, которые подключены к программе можно на сайте.
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Екатерина Коршунова