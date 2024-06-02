В России началась массовая скупка кондиционеров

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Продажи кондиционеров в России весной 2024 года превысили реализацию вентиляторов.
По данным «М.Видео-Эльдорадо», продажи кондиционеров в этом месяце были намного выше, чем реализация вентиляторов. Отмечается, что в «Мегамаркете» этот показатель составляет 2,5 раза , сообщают «Известия».
В компании уточнили, что в мае спрос на кондиционеры вырос на 69%, в то время как на вентиляторы увеличился на 49%. В этом году потребители потратили в среднем 31,6 тыс. рублей на покупку климатической системы и 3,9 тыс. рублей – на вентиляторы.
Ранее, в мае, стало известно, что в России продажи бассейнов на майские праздники выросли почти вдвое.
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В компании уточнили, что в мае спрос на кондиционеры вырос на 69%, в то время как на вентиляторы увеличился на 49%. В этом году потребители потратили в среднем 31,6 тыс. рублей на покупку климатической системы и 3,9 тыс. рублей – на вентиляторы.
Ранее, в мае, стало известно, что в России продажи бассейнов на майские праздники выросли почти вдвое.
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Александр Климов