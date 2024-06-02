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В России началась массовая скупка кондиционеров

Продажи кондиционеров в России превысили реализацию вентиляторов
02 июня 2024, 05:14
Фото: iStock/Lazy_Bear

Фото: iStock/Lazy_Bear

Продажи кондиционеров в России весной 2024 года превысили реализацию вентиляторов.
По данным «М.Видео-Эльдорадо», продажи кондиционеров в этом месяце были намного выше, чем реализация вентиляторов. Отмечается, что в «Мегамаркете» этот показатель составляет 2,5 раза , сообщают «Известия».

В компании уточнили, что в мае спрос на кондиционеры вырос на 69%, в то время как на вентиляторы увеличился на 49%. В этом году потребители потратили в среднем 31,6 тыс. рублей на покупку климатической системы и 3,9 тыс. рублей – на вентиляторы.



Ранее, в мае, стало известно, что в России продажи бассейнов на майские праздники выросли почти вдвое.

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#кондиционеры
#май
#продажа
#спрос
Китайский зонд успешно сел на обратной стороне Луны
CNSA: китайский зонд успешно сел на обратной стороне Луны
02 июня 2024, 03:38

Фото: iStock/mechanick

Посадочный модуль китайского зонда успешно сел на обратной стороне Луны, откуда должен доставить образцы грунта на Землю, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).
«Комбинация посадочного и взлетного модулей китайского зонда "Чанъэ-6" успешно прилунилась в предварительно выбранной зоне посадки, расположенной в бассейне Южный полюс – Эйткен», – говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что китайские специалисты признали успех запуска миссии Chang'e-6, в рамках которой планируется впервые в истории собрать образцы грунта с обратной стороны Луны и доставить их на Землю.

Ранее, в начале мая, ракета Long March-5 Y8 с лунной автоматической межпланетной станцией Chang'e-6 стартовала с космодрома Вэньчан на китайском острове Хайнань. Целью миссии было предоставить образцы реголита весом до двух килограммов.

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#китай
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#луна
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#земля
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Раскрыты дата и место прощания с Чилингаровым
Прощание с Артуром Чилингаровым состоится 4 июня в храме Христа спасителя
02 июня 2024, 01:48

Фото: iStock/dragana991

Прощание с депутатом Госдумы профессором Артуром Чилингаровым состоится во вторник, 4 июня, в храме Христа Спасителя, сообщил депутат парламента, почетный полярник Константин Зайцев, передает ТАСС.
Отмечается, что доктор географических наук будет для захоронения на Новодевичьем кладбище.

Депутат Госдумы Артур Чилинагов скончался в возрасте 85 лет. О смерти полярника стало известно вечером й июня.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам полярника. Глава страны направил телеграмму соболезнования родным и близким Героя России.

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#арктика
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Названо место проведения второго турнира «Игр будущего»
Столяров: второй турнир «Игр будущего» состоится в ОАЭ в 2025 году
01 июня 2024, 22:34

Фото: Telegram-канал «Игры будущего»

Второй турнир «Игр будущего» пройдёт в ОАЭ в 2025 году. Об этом руководитель проекта сообщил в своём Telegram-канале.
В марте этого года занимавший тогда пост министра спорта России Олег Матыцин сообщил о планах проведения «Игр будущего» каждый год. Тогда же было объявлено о скором принятии заявок на их проведение.

Сегодня Столяров сообщил о втором этапе проведения Игр в 2025 году.

Напомним, что «Игры будущего» – это инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, которые объединяют в себе классические виды спорта и киберспорт или VR/AR-технологию.

Первые такие Игры состоялись в Казани и Сочи. Они проводились с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В них приняли участие свыше двух тысяч спортсменов из 107 государств. Общий призовой фонд составил 10 миллионов долларов.

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#игры
#турнир
#спорт
#технологии
#оаэ
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Первый пилотируемый запуск Starlinker к МКС отложили за 4 минуты до старта
01 июня 2024, 21:28

Фото: iStock/Dmitriy Muravev

Первый пилотируемый запуск корабля Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС) отложили менее чем за четыре минуты до планируемого взлёта. Прямую трансляцию вела НАСА.
Отмечается, что отмена запуска была объявлена за 3 минуты 50 секунд до планируемого старта. Это произошло в 12:25 по тихоокеанскому времени (19:25 мск).

Из-за того что полёт к МКС не допускает задержки времени старта, корабль, скорее всего, будет запущен в резервные дни (2, 5 или 6 июня).

В НАСА пока не озвучили причину отмены старта, а также новую дату запуска.

Напомним, что запуск этой ракеты должен был состояться ещё 6 мая. Однако он был отменён за два часа до старта из-за неисправности кислородного клапана второй ступени ракеты-носителя Atlas V. Затем была обнаружена утечка гелия уже в самом корабле, в результате чего запуск был отложен до 1 июня.

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#мкс
#ракета
#сша
#космос
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В МВД призвали россиян проверить загранпаспорта
МВД призвало россиян проверить загранпаспорта в преддверии летних отпусков
01 июня 2024, 19:16

Фото: istock / Mikhail Strogalev

Представители МВД напомнили россиянам о необходимости проверки данных в заграничных паспортах. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве обратили внимание на то, что при получении паспортов граждане должны самостоятельно проверить внесенные данные. В случае выявления несоответствий нужно обратиться в отдел по вопросам миграции для замены документа.

Прежде сообщалось, что россиянам могут отказать в выезде за границу из-за некорректных данных в документах. Так, АТОР предупредил о «лавинообразной проблеме» с отъемом загранпаспортов. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#мвд
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#данные
#атор
#загранпаспорт
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В Химках завершился международный детский турнир по мини-футболу «Кубок Флагов»
01 июня 2024, 17:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Международный детский турнир по мини-футболу «Кубок Флагов» прошел в городском округе Химки. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
В мероприятии приняли участие 300 юных спортсменов в составе 28 команд. В этом году турнир проходит уже в восьмой раз. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поблагодарил всех, кто принял участие в турнире.
«Сегодня мы сделали все, для того чтобы подарить настоящий праздник нашим химчанам и гостям из других городов. Благодарю всех, кто принял участие в турнире, — юных спортсменов, гостей и, конечно, болельщиков», —заявил Волошин.

Участие в турнире по мини-футболу на поле стадиона «Новые Химки» приняли также спортсмены из Луганска и белорусского Гродно. Главный приз турнира — Кубок флагов, завоевала команда из химкинской школы №31. Эта победа стала для ребят третьей подряд.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

«Мы одержали победу на турнире в прошлом году и повторили результат уже в этом году. К победе шли целый год. Достойные соперники и замечательный турнир», — сказал футболист команды из школы №31 Михаил Поляков.

По итогам турнира ученики школы — Богдан и Руслан Мордановы признаны лучшими нападающим и бомбардиром. Лучший вратарь — юный футболист из белорусской команды «Неман» Георгий Цибуль.

Участие в торжественной церемонии открытия приняли: заместитель министра физической культуры и спорта Подмосковья Алексей Кокурин, первый заместитель главы округа Родион Левочка, депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, химчанин, популярный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.

Прежде сообщалось, что глава Химок Дмитрий Волошин вручил первые паспорта юным химчанам. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#футболист
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Скрывавшая лицо девушка возложила цветы на памятник Пригожина
01 июня 2024, 16:31

Фото: iStock/Imagesines

Неизвестная девушка с телохранителями принесла огромный букет белых роз к памятнику Евгения Пригожина.
Очевидцы сообщают, что к памятнику на могиле основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Прохоровском кладбище подошла девушка в капюшоне и в тёмных солнцезащитных очках. С ней было несколько телохранителей. Она возложила большой букет из белых роз.

Предполагается, что это могла быть дочь Евгения Пригожина, пишет NEWS.ru.

Отметим, что 1 июня Пригожину исполнилось бы 63 года. В честь дня его рождения на Прохоровском кладбище был открыт отлитый из бронзы монумент.

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#кладбище
#вагнер
#чвк
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Много посмертного грима: как прошли похороны Заворотнюк и почему семья запретила делать фото гроба
Прощание и похороны Анастасии Заворотнюк: как прошла церемония, подробности
01 июня 2024, 15:51

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Известная артистка, влюбившая в себя миллионы зрителей, скончалась после продолжительной борьбы с раком мозга — глиобластомой. О том, как прошла церемония прощания с Анастасией Заворотнюк, и кто пришел проводить ее в последний путь расскажет редакция «Радио 1».

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Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая. Уже с утра семья актрисы с прискорбием сообщила об этом поклонникам в социальных сетях. Долгие пять лет она сражалась со смертельной болезнью. Рядом всегда были мама, дети и супруг Петр Чернышев, который держал ее за руку и в последние минуты.

Церемония прощания с Анастасией Заворотнюк


Прощание с актрисой прошло в Покровском монастыре — месте паломничества верующих. Именно сюда они приезжают, чтобы поклониться мощам святой Матроны Московской. Официально церемония прощания должна была начаться в 11 утра, но уже с 9 часов к месту отпевания выстроилась очередь из поклонников, пришедших проститься с артисткой.

Первыми на церемонию прощанию с Заворотнюк прибыли члены ее семьи: супруг Петр Чернышев, дети Анна и Майкл, мать покойной. Дочь Анастасии Заворотнюк пришла на похороны с мужем, личность которого прежде держала в тайне.

Прежде она рассказывала, что знакома с избранником восемь лет. Они встретились в Нью-Йорке во время учебы, а поженились два года назад. Своего избранника девушка не показывала в социальных сетях, так как, по ее словам, он не хотел медийности.


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Очередной удар: Петра Чернышева после смерти Анастасии Заворотнюк настигла новая беда

Кто посетил церемонию прощания с Заворотнюк


Попрощаться с коллегой по сцене пришли известный дизайнер Игорь Гуляев, певица Лолита, артист Геннадий Хазанов, дрессировщик Эдгард Запашный, фигурист Илья Авербух, продюсер Александр. В числе тех, кто возложил цветы к гробу актрисы были также фигуристка Татьяна Навка, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, тренер Татьяна Тарасова, актер Денис Матросов с супругой Ольгой и многие другие.

Татьяна Навка в беседе с журналистами рассказала, что Заворотнюк была невероятной женой, матерью, подругой и светлая энергия актрисы всегда останется в памяти зрителей и тех, кто ее любит. Воспоминаниями об актрисе поделился Эдгар Запашный. В беседе с MSK1.RU он рассказал, что Анастасия — очень хороший, светлый человек, большая труженица и замечательная артистка.

Фигурист Илья Авербух вспоминал об Анастасии Заворотнюк с теплой улыбкой на лице. Он рассказал, что знает актрису очень давно.

Молча к монастырю прошел Григорий Лепс. Позже он с трудом произнес, что сейчас все россияне могут вспомнить добрым словом актрису и достойно проводить ее.


Семья Заворотнюк запретила фотографировать гроб


Семья Анастасии Заворотнюк обратилась к журналистам и поклонникам артистки, которые пришли на церемонию прощания, с просьбой не фотографировать гроб с телом актрисы.


По словам журналистов, лицо Заворотнюк очень осунулось и особенно в глаза бросилось большое количество посмертного грима. В монастыре актриса лежала в белом открытом гробу.


Погребение актрисы Заворотнюк


Тело Анастасии Заворотнюк привезли на Троекуровское кладбище, где состоялось захоронение тела артистки. Ее похоронили рядом с советским кинорежиссером Вадимом Абдрашитовым и актрисой Ниной Руслановой на аллее знаменитостей.


Наследство Анастасии Заворотнюк


Сообщается, что дом в элитном посёлке Подмосковья Заворотнюк вместе с Чернышёвым приобрела ещё в 2012-м, а переехала в элитный 700-метровый коттедж в 2015-м. Его стоимость оценивают в 160 млн рублей.
Кроме того, у Анастасии есть квартира в центре Москвы, которая стоит около 50 млн. Также с ней связывают ещё две квартиры в столице, суммарная стоимость которых доходит до 100 млн, а также загородный дом в другой части Подмосковья.


СМИ говорят, что семья не будет делить наследство, потому что все в хороших отношениях и устраивать скандалы и склоки никто не собирается.


Однако известно, что у семьи актрисы появились долговые обязательства. В последние месяцы семья была сильно погружена в лечение Заворотнюк и перестала следить за финансовыми обязательствами, из-за чего них образовался долг по налогам на сумму почти в 500 тысяч рублей.

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В ЕК мессенджер Telegram назвали проблемой из-за фейков и отсутствия контроля
01 июня 2024, 15:35

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) по вопросам ценностей и прозрачности Вера Йоурова считает, что мессенджер Telegram является проблемой. Об этом информирует Bloomberg.
Йоурова утверждает, что РФ и иные «враждебно настроенные» государства якобы могут злоупотреблять отсутствием регулирования мессенджера, где распространяют фейковые новости в Европейском союзе. Она отметила, что Telegram особенно активно пользуются в восточных странах — членах Евросоюза с большим количеством русскоязычного населения.

Йоурова добавила, что для того чтобы разобраться в ситуации, в ЕК намерены узнать, сколько пользователей Telegram живет в ЕС. Если их число превысит 45 миллионов, то мессенджеру придется подчиняться новым правилам Европы.

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