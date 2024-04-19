В России увеличился спрос на автокредиты

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Аналитики сервиса «Сравни» выяснили, что спрос на автокредиты в России за год вырос на 35%.
«По-прежнему за автокредитованием чаще обращаются мужчины, но женщины стали чаще обращаться за автокредитами, чем годом ранее. В 2023 году за кредитами обратилось 73% мужчин и 27% женщин, в 2024 году это соотношение стало 70% к 30% соответственно», — прокомментировали в беседе с RT специалисты.
Отмечается, что заёмщиками всё чаще становятся молодые люди.
За I квартал прошлого года автокредитование было популярно среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга.
А «Автодор» предупредил водителей об опасных погодных условиях и рекомендовал отложить поездки по М11 «Нева» в эти выходные.
«В пятницу после обеда на территории Московского региона усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25 м/с. На М11 «Нева» в ближайшие сутки ожидается снег. Если уже перешли на летнюю резину, будьте предельно внимательны на дорогах. По возможности, отложите поездки по М11 в эти выходные», – приводит АГН «Москва» сообщение «Автодора».Ранее координатор движения «Синие Ведерки», блогер, автоблогер и автоэксперт Петр Шкуматов заявил, что на российском рынке автошин большую часть занимает отечественная продукция.
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