В России начали блокировать мессенджер WhatsApp*
Роскомнадзор начал поэтапно ограничивать работу WhatsApp* в России из-за повторных нарушений законодательства. В ведомстве предупредили, что в случае дальнейшего невыполнения требований сервис могут полностью заблокировать.
В Роскомнадзоре заявили, что иностранный мессенджер не исполняет предписания, касающиеся хранения данных и удаления запрещённого контента. Ограничения, по словам ведомства, вводятся постепенно, чтобы обеспечить «плавный переход» пользователей на альтернативы.
Регулятор отметил, что WhatsApp* неоднократно был уведомлён о необходимости устранить выявленные нарушения, однако так и не предпринял достаточных мер. Теперь сервису направлены повторные требования, а доступ к отдельным функциям мессенджера может быть ограничен уже в ближайшее время.
