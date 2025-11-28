В России начали блокировать мессенджер WhatsApp*

28 ноября 2025, 18:52

Фото: iStock/gutaper

Роскомнадзор начал поэтапно ограничивать работу WhatsApp* в России из-за повторных нарушений законодательства. В ведомстве предупредили, что в случае дальнейшего невыполнения требований сервис могут полностью заблокировать.