В Госдуме назвали «лишь вопросом времени» блокировку WhatsApp* в России

26 ноября 2025, 23:23

Депутат Немкин: Блокировка мессенджера WhatsApp* в РФ является лишь вопросом времени

Фото: iStock/Tonktiti

Блокировка американского мессенджера WhatsApp* в России является «лишь вопросом времени». Такое заявление беседе с ТАСС сделал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.





По его словам, что регулярные сбои в работе мессенджера демонстрируют пренебрежительное отношение зарубежных площадок к российским пользователям. Так, например, сервис «Сбой.рф» накопил уже почти полторы тысячи жалоб граждан РФ на плохую работу иностранного приложения по всей стране.





«Когда сервис системно игнорирует наши правила, угрожает безопасности людей и продолжает работать на территории страны без малейшего уважения к ее законам, то его блокировка — лишь вопрос времени», — заключил он.