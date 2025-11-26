В Госдуме назвали «лишь вопросом времени» блокировку WhatsApp* в России
Блокировка американского мессенджера WhatsApp* в России является «лишь вопросом времени». Такое заявление беседе с ТАСС сделал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
По его словам, что регулярные сбои в работе мессенджера демонстрируют пренебрежительное отношение зарубежных площадок к российским пользователям. Так, например, сервис «Сбой.рф» накопил уже почти полторы тысячи жалоб граждан РФ на плохую работу иностранного приложения по всей стране.
Немкин также напомнил, что WhatsApp* принадлежит компании, которая годами отказывается работать по российским законам. При этом в последние месяцы в мессенджере значительно возросло количество взломанных аккаунтов, а разработчики словно и не торопятся закрывать бреши в безопасности.
«Когда сервис системно игнорирует наши правила, угрожает безопасности людей и продолжает работать на территории страны без малейшего уважения к ее законам, то его блокировка — лишь вопрос времени», — заключил он.Ранее сообщалось, что WhatsApp* начал массово предлагать российским пользователям добавить адрес электронной почты в аккаунт как третий способ входа и восстановления доступа.