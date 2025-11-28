Россиянин по указанию террористов вел канал в соцсетях

28 ноября 2025, 08:18

ТАСС: 19-летнего жителя Бийска арестовали за пропаганду терроризма в интернете

Фото: iStock/Yingko

В Бийске Алтайского края задержали 19-летнего местного жителя, который по заданию украинской террористической организации вел канал в соцсетях для пропаганды террора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.