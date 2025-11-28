Россиянин по указанию террористов вел канал в соцсетях
В Бийске Алтайского края задержали 19-летнего местного жителя, который по заданию украинской террористической организации вел канал в соцсетях для пропаганды террора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
По версии следствия, молодой человек около двух месяцев назад вышел на связь с представителями организации и создал в соцсетях канал, ориентированный на аудиторию региона. На опубликованном видео задержанный извиняется перед жителями России и подтверждает свои действия.
Личность подозреваемого установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий. После обыска его поместили под домашний арест. Следователи возбудили уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности с использованием интернета. Максимальное наказание по этой статье — пять лет колонии.
