В России начали продавать будки для квадроберов

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Дома для квадроберов в России начали появляться на сайтах маркетплейсов. Интернет-магазины предлагают будки для детей и подростков, которые относят себя к субкультуре квадроберов, имитирующих поведение животных.
Судя по объявлениям, похожие на собачьи будки домики для квадроберов делают из ЛДСП. Высота такой будки около метра, глубина — менее 80 сантиметров. По мнению продавца, домик способствует развитию воображения у детей. Цена домов для квадроберов начинается от 21 000 рублей.
Днем ранее на маркетплейсах России появился корм для квадроберов, 500-граммовые упаковки со сладостями предлагают почти за 1000 рублей.
Новая молодежная субкультура вызывает неоднозначную реакцию у общества. В сентябре сенатор Наталия Косихина выступила с предложением о запрете квадроберов в России.
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Днем ранее на маркетплейсах России появился корм для квадроберов, 500-граммовые упаковки со сладостями предлагают почти за 1000 рублей.
Новая молодежная субкультура вызывает неоднозначную реакцию у общества. В сентябре сенатор Наталия Косихина выступила с предложением о запрете квадроберов в России.
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Лия Мурадьян