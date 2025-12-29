В России начали продавать экстра-короткие презервативы
Российский бренд Vizit запустил продажи экспериментальной линейки презервативов меньшего размера. Об этом информирует «Лента.ру» со ссылкой на представителей компании.
Новая серия получила название Mini. Средства контрацепции из этой линейки имеют длину до семи сантиметров. В Vizit подчеркнули, что продукция полностью соответствует всем техническим стандартам и нормам безопасности.
Каждая партия товара проходит обязательный контроль качества в лабораториях предприятия. По информации издания, компания разработала эту серию, чтобы удовлетворить запросы разных потребителей и закрыть нишу на рынке средств защиты.
Напомним, что Минпромторг России 16 декабря сообщил о планах ввести обязательную маркировку презервативов с 1 июня 2026 года.
