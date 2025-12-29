В России начали продавать экстра-короткие презервативы

29 декабря 2025, 17:58

Бренд Vizit выпустил экспериментальную линейку компактных презервативов Mini

Фото: Istock/Vladimir Sukhachev

Российский бренд Vizit запустил продажи экспериментальной линейки презервативов меньшего размера. Об этом информирует «Лента.ру» со ссылкой на представителей компании.